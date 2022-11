SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O carioca Wilson foi o eliminado da noite desta terça-feira (1º) na semifinal do MasterChef Profissionais (Band), após prova de eliminação com ingredientes brasileiros.

Apesar de receber elogios pela receita apresentada, ele não conseguiu a vaga disputada com Diego para a final do reality culinário.

Após a eliminação, Wilson declarou sua torcida para o adversário. "Acho que ele vai fazer uma prova muito boa. Também não dá para subestimar a Thalyta, que vem fazendo receitas incríveis e está cheia de gás", disse sobre os dois participantes que foram para a final.

Inscrito no programa a pedido do filho, o cozinheiro sonha em ter o próprio restaurante. "Mas isso requer tempo e dinheiro. Por enquanto, o meu projeto é agarrar as oportunidades que aparecerem", ressalva.

Atualmente, ele trabalha no Hotel Nacional, no Rio de Janeiro, onde comanda o café da manhã e o almoço.

A noite teve também a prova "surf and turf", uma gastronomia com proteínas do mar e da terra. Cada participante recebeu caixas misteriosas com os ingredientes e teve uma hora para cozinhar.

Thalyta venceu esta primeira prova do episódio e conquistou uma das vagas na final. Ela preparou polvo com romesco branco e patê de fígado e conquistou os jurados. "Está uma delícia o patê de fígado. Prato delicado de sabor, mas, ao mesmo tempo, tem um contraste interessante", disse a chef Helena Rizzo.

Na próxima terça-feira (8), Thalyta e Diego terão que apresentar menus autorais para os jurados da quarta temporada do MasterChef Profissionais.