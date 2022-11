RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Narcisa Tamborindeguy, 56, se casou com Boninho em 1983 e os dois ficaram juntos durante três anos. Já se passaram 36 anos da separação e a relação com o diretor da Globo ainda é um assunto que gera muita curiosidade nas pessoas. Em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a socialite abriu o jogo sobre o seu relacionamento com o pai de sua filha Marianna, de 38 anos.

"Vocês são amigos?", questionou Ewbank. "Eu sou amiga, mas não sei se ele é", respondeu a entrevistada. Fernanda Paes Leme, então, contou que Boninho a bloqueou nas redes sociais e pediu ajuda da amiga para acabar com o mal-entendido. Narcisa não pensou duas vezes e mandou um recado ao ex: "Boninho, perdoa todo mundo. Deixa de ser bobo!".

Ela também assumiu o desejo de participar do Big Brother Brasil, programa dirigido por Boninho na Globo. "Só no início... não ia gostar de ficar morando. Tem que dividir quarto com os outros, banheiro, tomar banho... se você não toma banho um dia, vira uma loucura, você não presta", brincou Narcisa que ainda tem vontade de ter um programa na televisão. "Tenho vontade. Se me derem um programa com estrutura e tudo que tenho direito em um canal, seria incrível. Faria uma atração de viagens com entrevistas", explicou a socialite.