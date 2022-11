RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora Ellie Goulding usou o Twitter nesta quarta-feira (2) para comentar sobre o resultado das eleições presidenciais no Brasil. A intérprete do sucesso "Love Me Like You Do' comemorou a vitória nas urnas do candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, no último domingo (30) e aproveitou para negar o apoio a Bolsonaro.

Recentemente, a equipe do atual presidente postou uma foto de Ellie com a camisa da seleção brasileira afirmando que ela torcia pela reeleição do candidato do Partido Liberal. A cantora tratou logo de explicar que a imagem era para relembrar a apresentação que fez para milhares de pessoas no Lollapalooza, em 2014, e a marcou por ter sido bem no início da carreira.

Ellie não perdeu a chance de alfinetar Bolsonaro. "Só para deixar claro, eu não poderia estar mais feliz que seu reinado de terror ecológico e humanitário acabou", começou ela, criticando o atual presidente. Ela, que esteve no Rock in Rio Lisboa 2022, em junho, desejou ainda que os brasileiros voltem a usar a camisa da seleção brasileira de futebol com orgulho.

"A foto que postei é daquele show icônico expressando minha alegria de estar no Brasil. Espero que vocês também possamos recuperar esta icônica camisa de futebol", completou Ellie Goulding sobre a peça de roupa que virou símbolo dos bolsonaristas.