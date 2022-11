BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A atriz Cássia Kis, que está no ar com a novela "Travessia", participou de uma manifestação golpista no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (2).

Aos 64 anos, ela é uma das atrizes mais prestigiadas de sua geração e tem causado polêmica por se posicionar a favor de Jair Bolsonaro e de pautas que o presidente defende.

Como Cássia Kis, que apoia Bolsonaro, virou uma atriz incômoda na tela da Globo Kis tem atuado politicamente, junto do filho mais velho, Joaquim, por meio do Centro Dom Bosco, grupo católico de extrema direita, que apoia Bolsonaro.

Em 2019, eles moveram uma ação contra o grupo humorístico Porta dos Fundos e a Netflix pelo especial natalino "A Primeira Tentação de Cristo". Acabaram derrotados na Justiça em abril do ano passado.

Kis ainda foi criticada recentemente por afirmar, em entrevista à Leda Nagle, que famílias compostas por pessoas LGBTQIA+ representam uma ameaça e destroem a vida humana. A Globo chegou a se posicionar após a fala da atriz, e disse que a emissora tem compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação.

A fala homofóbica provocou reações entre artistas. Xuxa, por exemplo, declarou estar decepcionada com a atriz. "Enquanto existir mundo, haverá filhos para serem adotados, pois numa relação de homem e mulher nem sempre uma gravidez é desejada", declarou a apresentadora. Também em reação à declaração, a atriz Lúcia Veríssimo publicou uma foto no Instagram beijando Kis.