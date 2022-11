SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luan Santana, 31, gravou na quarta-feira (1º) um especial de fim de ano da Globo em homenagem aos seus 15 anos de carreira. O programa faz parte da grade de especiais da emissora e vai ao ar em 26 de dezembro.

Para o especial "Som Brasil: 15 anos de Luan", o cantor ganhou uma cidade cenográfica inspirada no projeto "Luan City" com direito a figurantes. Ele compartilhou nas redes sociais fotos dos bastidores da gravação do especial.

O artista escreveu no Instagram que quando criou o "Luan City" sabia que estava diante de um dos maiores projetos da sua vida -o DVD gravado na Vila Itororó, em São Paulo, em dezembro do ano passado, rendeu EPs e ganhou turnê nacional e internacional.

Ele disse que o álbum, um ano depois do lançamento, se tornou um dos mais ouvidos do Brasil e deu muitas alegrias, como ser o artista número um em Portugal e agora o especial de fim de ano.

"No ano que [o projeto] vem vai percorrer diversas cidades pelo Brasil e agora para fechar 2022 com chave de ouro, o 'Luan City' vai se transformar em um especial de fim de ano da Globo (primeiro de muitos, se Deus quiser)", escreveu Luan.

Famosos e anônimos comentaram a publicação do cantor no Instagram e deram parabéns. "Merece muito", escreveu o ator Lucas Veloso. "Merecido! Parabéns Luan Santana", comentou o jornalista Thiago Rocha.

Uma internauta disse que já vai preparar os lenços para assistir ao especial. "Vai ser tão lindo...Já vou preparar meus lencinhos porque eu sou uma manteiga derretida."