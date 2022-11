SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 29, não para de receber homenagens. Na noite de quarta-feira (2), ela esteve em Nova York para ser premiada como a artista musical mais inovadora de 2022 pelo Innovators Awards, celebração promovida pelo Wall Street Journal.

Em suas redes sociais, fez um discurso de agradecimento. "Obrigada WSJ e Kristina O'Neil por me nomearem. Eu não consigo acreditar que estou sendo reconhecida ao lado desses outros artistas incríveis", escreveu ela.

A brasileira também lembrou de sua adolescência e de como virou referência para os mais jovens. "Quando eu comecei cantando funk no Rio de Janeiro, jamais imaginaria estar no Museu de Arte Moderna em Nova York com todos vocês. Espero que as jovens meninas do meu país e de todo o mundo possam se ver ganhando na vida."

Presente na cerimônia estava o cantor e amigo de Anitta com quem fez parceria, J Balvin. "Estou muito honrada por você ter vindo essa noite. Estou incrédula com seu talento e generosidade. Você é uma das minhas maiores inspirações e você parar uma turnê enorme e estar aqui significa o mundo para mim."