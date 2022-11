SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - Presente em manifestação golpista pró-Bolsonaro, o ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, 70, sugeriu que o melhor para o Brasil seria "Lula no cemitério". Ele marcou presença em um dos atos golpistas de pessoas que não aceitam a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Lula (PT) nas urnas.

Em vídeo que tem repercutido nas redes sociais, um manifestante posa ao lado de Piquet, que dá sua opinião sobre o petista e o xinga. "Tudo em paz, vamos botar esse Lula filho de uma p*** pra fora", disse antes de soltar a frase: "É Lula lá no cemitério".

Essa não é a primeira vez que uma fala de Piquet pega mal. No meio do ano, o ex-piloto tornou-se alvo de uma denúncia junto ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios por chamar o piloto de F1 Lewis Hamilton de "neguinho". A representação foi feita pela bancada do PSOL na Câmara dos Deputados. Quatro entidades pediam indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos.

Durante entrevista ao jornalista Ricardo Oliveira em novembro do ano passado, Nelson Piquet usou o termo considerado racista múltiplas vezes ao se referir a Hamilton. Piquet chegou a se desculpar por meio de nota oficial após a repercussão negativa e uma resposta pública de Hamilton, que pediu que não fosse mais dado espaço a "velhas vozes".

Um tempo depois, um trecho inédito divulgado pelo portal Grande Prêmio mostrou que o ex-piloto também fez uma fala homofóbica na ocasião, reacendendo as críticas. "O neguinho [Hamilton] devia estar dando mais c*", disse.