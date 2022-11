SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos maiores festivais gastronômicos do país, o Mesa São Paulo volta à agenda da capital paulista neste fim de semana. O Memorial da América Latina, na Barra Funda, recebe o evento desta quinta (3) até sábado (5).

A programação inclui um evento gratuito e aberto ao público, batizado de Farofa do Brasil. A feira reúne mais de cem pequenos produtores de vários estados com barracas de produtos próprios. São itens como azeite, cogumelos, vinhos, frutas, queijos, entre outros.

Já as atividades pagas se dividem em três frentes, cada uma delas com ingressos independentes. Há o Mesa Tendências, congresso que reúne representantes da gastronomia para discutir temas relacionados ao setor.

Neste ano, a conferência também recebe porta-vozes da cultura indígena, chefs brasileiros que comandam restaurantes internacionais e cozinheiros latino-americanos. Serão 43 palestras de nomes como Clarinda Ramos, Débora Shornik, Cici de Oxalá, Bel Coelho, Janaína Rueda e Alex Atala.

Por sua vez, o Mesa ao Vivo promove uma série de aulas práticas voltadas ao universo da gastronomia, como panificação e confeitaria, além de degustações. Já o Brasa na Mesa é dedicado ao universo das carnes, com aulas de desossa e charcutaria, por exemplo.

Além de promover conversas e práticas sobre o universo da comida, o evento oferece os chamados Jantares Magnos. Nesta edição, cinco restaurantes da capital paulista recebem chefs para servir menus especialmente criados para a ocasião.

A programação dos jantares teve início na terça, dia 1º, mas ainda dá tempo de participar dos três últimos. Nesta sexta, 4, por exemplo, o chef paraibano Onildo Rocha abre o Notiê, no topo do shopping Light, para receber a chef-confeiteira Saiko Izawa (Hotel Rosewood São Paulo) e os chefs Helena Rizzo (Maní), Rodrigo Oliveira (Mocotó), o belga Hervé Witmeur (La Cozinha, no litoral do Piauí), Débora Shornik (Caxiri Amazônia, em Manaus) e Felipe Schaedler (Banzeiro, com unidades em Manaus e São Paulo). O convite para o jantar custa R$ 600 e inclui harmonização.

Os ingressos para as atividades do Mesa São Paulo custam de R$ 79,80 a R$ 720. Veja a programação completa no site mesasp.com.br.

MESA SÃO PAULO

Quando Qui. (3) a sáb. (5)Onde ?Memorial da América Latina - av. Mário de Andrade, 664, portão 13, Barra Funda, região oeste

Preço Até R$ 720

Link: https://www.mesasp.com.br