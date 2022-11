SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, comentou a trágica e precoce morte de sua filha, que aconteceu há um ano, em 5 de novembro, num acidente aéreo. A reportagem vai ao ar neste domingo.

Moreira disse que manteve intacto o quarto da sertaneja, cômodo que ela chama de "cantinho da Marília". A mãe da cantora afirmou ainda que o closet era onde a chamada rainha da sofrência passava a maior parte do tempo quando estava em casa.

"Só choro nas madrugadas, porque está todo mundo dormindo. É só Deus que está acordado para me ver", afirmou Moreira. Segundo ela, este foi o ano mais difícil de toda a sua vida.

Mendonça foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra da cidade mineira de Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte.

A cantora ficou conhecida como a principal voz do feminejo, uma vertente do sertanejo em que as mulheres são protagonistas, ao lado de Naiara Azevedo, Simone e Simaria e Maiara e Maraísa.

Nos últimos anos, ela se tornou uma das cantoras mais ouvidas do país, dona de hits como "Infiel", "Todo Muno Vai Sofrer", "Ciumeira", "Bebi Liguei", "Supera" e "Graveto".