SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eleição para presidente do Brasil aconteceu no último domingo (30), mas continuam pautando o dia a dia dos brasileiros. No ranking de músicas virais --ou seja, aquelas ouvidas muitas vezes num curto espaço de tempo-- do Spotify, mais da metade das faixas é sobre um dos nomes que se candidataram ao cargo.

Há músicas tanto sobre Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que saiu eleito do pleito, quanto sobre Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. Há 24 músicas sobre o presidente eleito ou o atual, além de "Vai dar PT', funk feito sem relação com o partido mas que acabou relacionada a ele, o "Samba do Jero", sobre o governador eleito da Bahia, Jerônimo, do PT, e "Apesar de Você", canção de Chico Buarque lida como uma crítica à ditadura militar.

O principal hit é "Tá na Hora do Jair Já ir Embora", de Juliano Maderada e Tiago Doidão, que ocupa o primeiro lugar do ranking. Mas logo abaixo dele vêm músicas como "Lula Lá no Funk", "Chora Petista", "Sem Medo de Ser Feliz", "22 É Bolsonaro" e "Tô Com Saudade do Tempo de Lula", entre dezenas outras.