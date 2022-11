SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um papagaio roubou o fone de ouvido de um repórter durante uma transmissão, ao vivo, para um telejornal do canal CHV Notícias, no Chile. O fato inusitado acabou virando notícia e o vídeo foi compartilhado nesta quinta-feira (3) na página do canal no YouTube.

O jornalista falava ao microfone quando foi interrompido pela curiosidade do papagaio. A ave pousou no seu ombro e, antes que ele pudesse esboçar qualquer reação, roubou o fone de ouvido e fugiu voando. O repórter ficou olhando a fuga do ladrão.

"Roubou meu fone de ouvido. Sim, o pagagaio roubou meu fone de ouvido", dizia o jornalista rindo da situação inusitada. O telejornal mostrou uma reportagem sobre o roubo, com colegas do jornalista rindo e ainda o entrevistou.

"Eu estava no meio de uma reportagem e senti uma presença muito perto, no meu ombro. Me dei conta de que era um papagaio. Eu avisei ao meu cinegrafista porque era algo pitoresco. Não é qualquer dia que você tem um papagaio parado no ombro", disse.

O repórter lembrou que algumas pessoas treinam pássaros durante anos para que fiquem no ombro e não conseguem. Mas o papagaio ladrão não só ficou satisfeito de ficar na cerca ao lado olhando a equipe de reportagem, ele saltou no seu ombro.

"Eu tive que seguir falando porque estava ao vivo e obviamente tinha que seguir contando a notícia que estávamos dando. Neste momento, quando eu tento avisar sobre o pássaro, ele tira meu fone de ouvido e leva embora", disse o jornalista, que estava mostrando imagens de apoio da reportagem sobre o roubo em uma casa.

O que aconteceu com o fone de ouvido? Depois de terminar a reportagem, o jornalista falou que teve a sorte de encontrá-lo caído na grama.