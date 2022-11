SÃO PAULO, (FOLHAPRESS) - O ator Lucas Santos foi o 7° eliminado desta temporada do reality A Fazenda 14 (Record) com 15,39% dos votos, na noite desta quinta-feira (3). Ele disputava a permanência no reality com Iran Malfitano e Deolane Bezerra.

No reality da Record TV, o público vota em quem deseja que permaneça no jogo e o menos votado deixa a competição. Com menos votos, Lucas foi o peão eliminado da noite. Iran recebeu 52,49% dos votos e Deolane ficou com32,12% da preferência para continuarem no reality.

Lucas falou para a apresentadora Adriane Galisteu que sabia que seria difícil duas pessoas do mesmo grupo voltarem da roça. Ele disse que o jogo se encaminhou muito bem e que deixa a sua torcida para Deolane.

"Eu vou levar daqui boas amizades para a vida. Com certeza eu vou torcer para a Deolane. Eu vi nela a minha mãe, o André como pai e a Bia e Pétala como irmãs", disse o ator.

Deolane foi a primeira peoa a receber uma nova chance de voltar ao jogo. Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação.

Após saber que estava salva, ela pegou as mãos de Lucas e desejou boa sorte. No retorno à sede da fazenda, a peoa foi recebida com sorrisos e abraços pelo seu grupo.

Iran foi o segundo peão salvo pelo público do reality. Ele retornou para a sede gritando o nome da filha, dizendo o quanto a ama. Ele tambémi recebido com gritos e abraços pelos aliados. Depois de comemorar com os aliados, abraçou o amigo André Marinho, do grupo adversário.