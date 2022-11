SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Bruno Gagliasso usou as redes sociais para pedir a Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, que comanda a transição de governo, a volta do horário de verão. O político respondeu ao ator que está anotado o pedido, mas internautas anônimos e famosos criticaram.

"Aproveito o momento para pedir ao nosso vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que inclua a volta do horário de verão no plano de transição. Horário de verão é o Brasil feliz de novo!", tuitou o ator marcando o político, que respondeu: "Anotado".

"Chuchuzinho não escute os artistas eles não trabalham cedo, nós que acordamos às 4h, temos que acordar às 3h então não vem com horário de verão não, escute o povo antes", comentou uma internauta na publicação.

O jornalista Rodrigo Bocardi, que acorda cedo para apresentar o Bom Dia São Paulo (Globo), não gostou nem um pouco da sugestão do ator. "Ah para! Nada disso. Nós madrugadores também queremos acordar com a luz do dia!", escreveu Bocardi.

Uma usuária do Twitter disse que ninguém gosta do horário de verão e que o povo quer e precisa é de coisas úteis na vida, como melhorias na educação, saúde e meio ambiente. "Deixa a hora que a natureza se encarrega, para que mexer no que o criador nos deu. Se ele fez assim então sabe mais do que humano."