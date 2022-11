SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois do lançamento de "Her Loss", uma colaboração de Drake com o 21 Savage, a rapper Megan Thee Stallion foi às redes sociais para rebater uma suposta referência feita a ela em uma das faixas do álbum.

A letra de "Circo Loco" com os versos "this bitch lie 'bout getting shots but she still a stallion", algo como essa vadia mente sobre ter sido baleada, mas ela continua sendo uma cavalona.

Em 2020, Stallion teria levado um tiro disparado pelo rapper canadense Tory Lanez durante uma briga. A artista relembrou o ocorrido durante uma entrevista ao programa CBS Mornings em abril deste ano, que apresentou imagens dos ferimentos, além de um documento que faz referência a ferimentos e fragmentos de bala em seus pés.

Nesta sexta-feira, a artista usou seu perfil no Twitter para comentar o caso. "Desde quando é legal fazer piada com mulheres sendo baleadas?", disse. "Eu sei que sou muito popular, mas vocês precisam parar de ligar teorias da conspiração fracas ao meu nome."

Ela continuou dizendo que "as pessoas me atacam" ao falar sobre sua suposta agressão e, quando ela se defende, as pessoas dizem que ela está exagerando.

Drake não se pronunciou até o momento.