SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O podcaster Monark causou alvoroço nas redes sociais depois de opinar sobre uma suposta censura estatal que ele atrelou ao novo presidente eleito, Lula (PT).

"Não entendo como o brasileiro consegue normalizar a censura estatal e nem um cara que roubou bilhões do país, foi preso por isso, virar presidente, e ainda ser idolatrado por milhões. Será que eu estou maluco ou o mundo ficou?", escreveu.

A opinião, porém, acabou por mexer com alguns famosos, dentre eles Tico Santa Cruz, que rebateu. "Para de falar merd*, cara! Você está com muito rancor no coração por conta de um canavial de porcarias que você falou sobre nazismo e agora quer revanchismo por algo que você mesmo plantou", disse.

Monark tentou dar mais um ponto de vista e se disse perseguido. "Você apoia linchamento virtual? Se uma pessoa se matar no processo estaria tudo bem?", perguntou. Na sequência, Tico se exaltou.

"Linchamento virtual? Óbvio que não apoio! Mas segundo você mesmo, é liberdade de expressão, só que em volume grande. E não foi do nada, você já teve falas racistas, eu te alertei na época. Depois sobre nazismo", começou.

Depois, o cantor deu a sua versão sobre o que seria o motivo para Monark não gostar de Lula. "Sabe por que o Bolsonismo encontrou lugar no seu coração? Porque ele encontra lugar no coração das pessoas que querem falar coisas que no passado não tinha reação, como racismo por exemplo. No fundo vocês querem liberdade para serem racistas, nazistas, machistas", disparou.

A cantora Zélia Duncan também entrou em discussão com Monark após ele falar em outro post que quem votou em Lula foi enganado e que o governo dele vai ser voltado para a elite. "Não me diga... Mas do fascismo não vai ser, né?"