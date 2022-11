SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cláudia Abreu, 52, está com Covid-19. A equipe da atriz anunciou o ocorrido via Instagram, com um aviso de que a sessão deste domingo (6) da peça "Virginia" será cancelada em decorrência do diagnóstico.

No monólogo, em cartaz no Rio de Janeiro, ela vive a escritora Virginia Woolf.

Neste ano, a atriz declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito presidente do Brasil no último domingo (30).

Ela participou de um vídeo em que famosos tentavam virar voto de eleitores indecisos para o petista. Os cantores Caetano Veloso, Gal Costa, Arnaldo Antunes e Mart'nália e os atores Alinne Moraes, Zezé Polessa e Bruno Garcia também participaram.

Em outubro, ela anunciou que chegou ao fim o casamento com cineasta José Henrique Fonseca. Eles estavam juntos há 25 anos e têm quatro filhos: Maria, Felipa, José Joaquim e Pedro Henrique, com idades entre dez e 21 anos de idade.