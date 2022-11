SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cássia Kis, 64, foi vista em outra manifestação golpista no Rio de Janeiro neste domingo (6).

Ela vestia uma camiseta que diz "aborto, não" e uma calça verde, cor associada aos movimentos antidemocráticos bolsonaristas que não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições da semana passada.

Com um terço em mãos, ela rezou com manifestantes diante de uma figura da Virgem Maria envolta em uma bandeira do Brasil.

Kis, que está na novela "Travessia", da Globo, é associada ao Centro Dom Bosco, um grupo católico bolsonarista de extrema-direita do qual o filho mais velho dela também faz parte.

Ela está na novela "Travessia", da Globo, escrita por Gloria Perez, também associada a posições políticas conservadoras.

A atriz está sendo processada por entidades LGBTQIA+ por falas homofóbicas nas quais afirma que "a ideologia de gênero que já está nas escolas quer destruir a família".

Colegas atores criticaram a posição de Kis.

No passado, ela beijou a atriz Lúcia Veríssimo, que compartilhou foto para ressaltar a suposta hipocrisia de Kis, e fez um aborto, do qual afirma se arrepender.