SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Billie Eilish, 20, foi ao baile do Museu de Arte do Condado de Los Angeles acompanhada do novo namorado Jesse Rutherford, 31, da banda The Neighbourhood.

O casal havia sido visto junto por fotógrafos algumas vezes ao longo dos últimos meses, mas esta foi a primeira aparição pública oficial do par, que havia tornado o relacionamento público dias antes, via Instagram.

A idade de Eilish costumava impressionar diante da lista de feitos da jovem, caso da marca de mulher mais jovem a vencer as quatro grandes categorias do Grammy de uma só vez, em 2020. Agora, se tornou problema para fãs que criticam a diferença que separa os 20 anos de cantora dos 31 de Rutherford.

Na foto que inaugurou o namoro, no Halloween, a jovem estava fantasiada de bebê e o namorado, de idoso, o que gerou repercussão negativa nas redes.