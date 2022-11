SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Backstreet Boys se apresentaram neste domingo (6) em Londres, na Inglaterra, um dia após o cantor Aaron Carter, irmão do integrante Nick Carter, morto aos 34 anos. Ele foi encontrado sem vida em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Enquanto dedicavam música "No Place" a ele, o grupo passou uma série de fotos do artista com seu irmão no telão.

"Hoje à noite tivemos um pouco de pesar porque perdemos um de nossos familiares ontem", disse Kevin Richardson ao público.

"Nós queríamos separar um momento de nosso show para reconhecer que o irmão mais novo de Nick, Aaron Carter, faleceu ontem aos 34 anos. Ele era parte da nossa família e agradecemos vocês por todo amor e apoio", completou.

Durante o discurso, Nick começou a chorar e fora consolado pelos outros colegas de grupo. "Você fará falta", finalizou Richardson.

Em seguida, os Backstreet Boys dedicaram uma segunda canção a Aaron, "No Breathe".

Mais cedo, Nick lamentou a morte do irmão, que namorou com Hilary Duff, em uma publicação no Instagram.

"O meu coração fora partido hoje. Apesar de termos uma relação complicada, o meu amor por ele nunca desapareceu", escreveu o integrante da boy band.