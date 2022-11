SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um chinês identificado apenas como Sr. Li ganhou o equivalente a R$ 150 milhões na loteria da cidade de Nanning. Para buscar o prêmio, ele se fantasiou com roupa que mais parecia um "zé gotinha amarelo" para não ser reconhecido.

A um jornal da cidade, disse que não contaria nem para a mulher nem para o filho sobre a bolada que recebeu para evitar que eles ficassem preguiçosos e não quisessem mais trabalhar.

O homem já doou uma parte para caridade, mas afirmou que não tinha ideia do que faria com o restante. O sorteio foi realizado no último dia 20 de outubro. Li tinha comprado 40 bilhetes.