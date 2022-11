SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A programação cultural da capital paulista mantém-se ativa, mesmo com o friozinho que atinge a cidade em pleno novembro.

Na parte gastronômica, o Burger Fest deve agradar os fãs de sanduíches diferentões. O tradicional evento, realizado há dez anos, reúne cerca de 200 hamburguerias na capital e na Grande São Paulo com lanches exclusivos, servidos apenas até o fim deste mês.

Já a festa Boom Trap é a dica para quem passa a semana esperando chegar a sexta-feira. Artistas como a angolana IAMDDB, MC Dricka e Vulgo FK fazem shows no Canindé, na região central de São Paulo.

O cinema italiano também é destaque em salas de exibição e no streaming, com um festival só para ele. Além de novidades, como o filme escolhido para representar o país no Oscar, "Nostalgia", serão exibidos clássicos como "Roma, Cidade Aberta".

Veja estas e outras atividades para curtir em São Paulo esta semana.



BALADA LITERÁRIA

A 17ª edição da Balada Literária chega a São Paulo e volta a ser presencial, após duas edições online por causa da pandemia. O homenageado da vez é o samba. O festival criado por Marcelino Freire passa por outras cidades, como Teresina e Salvador, e desembarca na capital paulista na quinta-feira (10), com a roda de samba "Mulheres que Fazem a Roda Girar", que tem Fabiana Cozza como anfitriã. A programação segue até o dia 15 com participação dos escritores Morgana Kretzmann, Flávio Ilha, além de Ferréz e Tom Farias, colunista da Folha.

Abertura no Sesc Belenzinho - r. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, região leste, qui. (10), às 20h30, R$ 40. Evento em SP em 10/11 e de 13 a 15/11, em vários endereços. Mais informações em baladaliteraria.com.br

FESTIVAL DO CINEMA ITALIANO

A mostra reúne 33 filmes produzidos na Itália, entre clássicos e inéditos no Brasil. O principal destaque da programação é "Nostalgia", longa de Mario Martone exibido em Cannes e escolhido para representar o país italiano no Oscar. Outros são "Siccità", de Paolo Virzì, premiado em Veneza, e"Yaya e Lennie", exibido nos festivais de Locarno e Annecy. Uma retrospectiva traz longas como "Roma, Cidade Aberta", "Pão, Amor e Fantasia", e "A Moça com a Valise". Também há sessões online, disponíveis no streaming Belas Artes a la Carte.

Vários endereços. Programação completa em festivalcinemaitaliano.com. Sessões online em belasartesalacarte.com.br. Até 4/12. Grátis

BURGER FEST

Dedicado aos hambúrgueres, o festival gastronômico comemora dez anos reunindo mais de 400 endereços em todo país ?200 deles só na capital paulista e Grande São Paulo. Até 30 de novembro, casas como Z Deli, Matilda, Meats, Buzina Burger, Between Buns e Cão Veio participam com sanduíches criados exclusivamente para o evento.

Até 30/11 em vários endereços. Veja a programação em @burgerfestoficial

BOOM TRAP

A cantora inglesa de origem angolana IAMDDB, que precisou cancelar seu show no Brasil em outubro, agora se apresenta na festa Boom Trap. Queridinha do público brasileiro, ela mostra músicas como "Shade" e "Urban Jazz" e é acompanhada no lineup da festa por shows de MC Dricka e Vulgo FK, além de sets de DJs como Sophia e Cinara.

Sonora Garden - r. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé, região central. Sex. (11), às 22h. A partir de R$ 80 em Ingresse

A DOENÇA DO OUTRO

Com estreia marcada para esta sexta-feira (11), o espetáculo debate os preconceitos sofridos pelas pessoas infectadas pelo vírus da Aids. Com uma mistura de estudos e vivência pessoal, o autor e performer da cena faz uma série de jogos com a plateia enquanto imagens são projetadas tanto no teatro quanto em seu figurino.

Direção e atuação: Fabiano Dadado de Freitas. Com: Ronaldo Serruya. Sesc Ipiranga - r. Bom Pastor, 822, Ipiranga, região sul. 14 anos. Sex., às 21h30, sáb., às 19h30 e dom., às 18h30. De 11/11 a 11/12. R$ 9 a R$ 30, em sescsp.org.br