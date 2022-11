SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo circula na internet onde a atriz Cássia Kis, 64, faz uma oração contra o resultado das eleições em uma manifestação antidemocrática neste domingo (6).

Na cena, publicada no perfil do Instagram Retratos da Vida, Cássia, que veste uma camiseta que diz "aborto, não", está cercada por pessoas trajando verde e amarelo. A atriz ergue uma imagem da Nossa Senhora envolta em uma bandeira do Brasil e um terço e declama a Oração da Ave Maria.

Kis é filiada ao Centro Dom Bosco, um grupo católico bolsonarista de extrema-direita, e é alvo de uma ação na Justiça por dizer que "a ideologia de gênero que já está nas escolas quer destruir a família" em uma conversa para o canal de Leda Nagle.

A atriz participa da novela "Travessia", de Glória Perez, outro nome associado a posições políticas conservadoras.