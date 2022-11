SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Antonia Fontenelle, 49, apoiadora do presidente presidente Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais para elogiar a participação da atriz Cássia Kis, 64, que está no ar na novela "Travessia" (Globo), nas manifestação golpistas que não aceitam o resultado das eleições

Fontenelle compartilhou um vídeo da atriz em um dos atos defendendo Bolsonaro, que foi derrotado por Lula (PT) nas eleições.Na legenda do vídeo, Fontenelle escreveu que quando postou uma foto com Cássia e a chamou de patriota ficou com medo de ter posto a atriz em uma saia justa. "Não, hoje Cássia se mostra valente, segura e combativa", disse

"E sobre o meu silêncio que vocês tanto cobram, é porque já gritei muito e não fui ouvida, na maioria das vezes não devo ter me feito entender, e na arte da guerra é preciso saber a hora de falar e hora de calar", acrescentou Fontenelle.

Apoiadora de Bolsonaro e dos atos golpistas, a atriz Luiza Tomé, 61, elogiou a postura de Cássia. Ela tem compartilhado nas redes sociais vídeos dos protestos e reclamado de censura no Brasil. "Linda Cássia, não deve estar sendo fácil para ela. Deus a proteja."

Cássia tem sido criticada por outros colegas artistas por participar dos atos golpistas e falas homofóbicas. A Globo divulgou um posicionamento em defesa da diversidade após afirmar, em entrevista à jornalista Leda Nagle que famílias compostas por pessoas LGBTQIA+ representam uma ameaça e destroem a vida humana.

A diretora e atriz Mika Lins compartilhou um vídeo de Cássia ajoelhada com outros manifestantes rezando. "Ridícula. Ela não acredita em nada disso...Manipuladora", escreveu na legenda.

"Nossa coleguinha não está bem, né?", comentou a atriz Betty Gofman. Mika respondeu: "Bem louca. Mas podia na loucura sair doando cesta básica."

O ator Milhem Cortaz parecia não acreditar na imagem que via de Cássia. "Caramba! Foi...", escreveu nos comentários da postagem. "É inacreditável", falou Bárbara Bruno.