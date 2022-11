SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último vídeo em que a cantora Marília Mendonça aparece antes de morrer se tornou um pivô de uma disputa judicial. Cristiano Rodrigues, um ex-funcionário da empresa a quem pertencia o avião que levava a cantora, anexou o vídeo em um processo contra a PEC Táxi Aéreo, após sofrer um acidente de trabalho.

No vídeo em que Marília Mendonça aparece comendo uma maçã dentro do avião, Rodrigues alega ser possível ver que os manobristas do avião não usavam o equipamento de segurança necessário. Ele trabalhou na PEC Táxi Aéreo entre agosto de 2020 e fevereiro de 2022, mesmo período do acidente.

Segundo reportagem do Portal Metrópoles, Rodrigues ficou com uma grande cicatriz na testa, depois de manejar um equipamento de manobra. O processo foi registrado na 15ª Vara do Trabalho de Goiânia, e o ex-funcionário pede uma indenização de R$ 52 mil. A PEC Táxi Aéreo nega qualquer irregularidade, incluindo no processo as notas fiscais das compras de equipamentos de segurança.