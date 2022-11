RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com uma carreira repleta de filmes de ação e mais conhecido por interpretar o Capitão América, da franquia Vingadores (Marvel Studios), Chris Evans, 41, foi eleito pela 'People' o homem mais sexy do mundo em 2022. O anúncio foi feito na madrugada desta terça-feira (8).

Pelo retrospecto recente, a revista parece ter uma quedinha toda especial por heróis na hora de eleger seus musos supremos. No ano passado, o vencedor foi Paul Rudd, intérprete do Homem-Formiga nos filmes da Marvel. Ele, por sua vez, sucedeu Michael B. Jordan, ator de "Pantera Negra" e o mais sexy entre os mortais no ano de 2020.

Evans, o mais-mais de 2022, disse que ainda está se acostumando à nova condição de sex symbol, mas disse que uma pessoa, em especial, vai comemorar bastante o título. "Minha mãe vai ficar tão feliz! Ela está sempre orgulhosa de tudo o que faço, mas isso é algo que ela pode realmente se gabar".

O ator estrelou neste ano os filmes Lightyear, da Pixar, e Agente Oculto, da Netflix, além de fazer parte do elenco de outras três produções que ainda vão estrear -nos cinemas e no streaming. Ele disse que agora pretende "tirar o pé do acelerador" e desfrutar do privilégio conquistado de poder escolher seus trabalhos. "Estou muito velho para viver com uma mala por seis meses e me acostumei a uma fase mais agradável, fico feliz por estar em casa", afirmou.