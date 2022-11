RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS0 - A passista Michelle da Costa Chaga, mais conhecida como Michelle Mibow, foi encontrada morta dentro de casa na noite desta segunda-feira (7), em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo familiares, a suspeita é de que a dançarina e coreógrafa tenha sido vítima de um infarto aos 40 anos. O marido de Michelle, que é bombeiro, teria encontrado a mulher caída no chão ao chegar na imóvel do casal. Ele ainda tentou reanimá-la, mas a passista morreu no local.

Destaque e musa de várias escolas de samba em Santos e também em São Paulo, Michelle ganhou projeção nacional quando foi uma das finalistas do Musa do Caldeirão do Huck, na Globo, em 2013. Atualmente, ela era madrinha de bateria da agremiação santista Unidos dos Morros, que homenageou a passista. "Nossos sinceros sentimentos a família e amigos. Você realmente aprendeu a amar a Unidos dos Morros como a comunidade que te ama", escreveu a direção no perfil oficial da escola no Instagram.

Amigos e familiares também prestaram homenagens a passista nas redes sociais. "Hoje, você partiu minha grande amiga. A dor é imensa no meu coração!", publicou um amigo. "Não consigo acreditar. Obrigada por todas as vezes que me fez rir porque você era assim, felicidade em pessoa. Nem tenho muito o que falar. Uma perda muito difícil para entender e aceitar. Descanse em paz, querida", postou outra amiga de Michelle.