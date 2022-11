SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Conhecido por dar voz ao Chapéu Seletor de "Harry Potter", Leslie Phillips morreu nesta segunda-feira (8), aos 98 anos. O artista também ficou conhecido por sua participação nos filmes "Carry On". O astro sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2015 e se recuperava em casa.

A esposa do ator, Zara, anunciou a morte do marido e o homenageou. A estrela participou em mais de 200 filmes, séries de TV e rádio ao longo de oito décadas.

"Perdi um marido maravilhoso e o público perdeu um showman verdadeiramente grande. Ele era simplesmente um tesouro nacional. As pessoas o amavam. Ele era cercado em todos os lugares que ia", disse.

Indicado ao Bafta, Leslie Phillips conquistou fama na década de 1950, com sua aparição nos filmes "Carry On". Seu primeiro trabalho, no entanto, foi em 1938.

Com mais de 150 filmes na carreira e trabalhos em séries de TV e rádio, o artista atuou em grandes obras como "Outono de Paixões", "40 Graus de Amor", "Venus" e "O Chacal". Ele também participou nas séries "Ruth Rendell Mysteries" e "Agatha Christie's Marple".