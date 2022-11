RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de três anos à frente do podcast O Assunto, Renata Lo Prete vai deixar a transmissão diária do G1 no próximo dia 11. O anúncio foi feito nesta terça-feira (8) e a nova apresentadora acabou sendo anunciada pela Globo. Natuza Nery é quem assume o comanda da atração.

"O jornalismo e o jornalista precisam se reinventar o tempo todo. Por isso digo que foi um privilégio ter participado da concepção e apresentado um produto pioneiro, que nasceu da inquietação de empresas distintas do Grupo Globo e ajudou a fazer dele referência também em podcasts. Saio com sentimento de missão cumprida", contou Lo Prete, que continua como âncora do Jornal da Globo.

Um dos podcasts mais ouvidos da América Latina, O Assunto soma mais de 88 milhões de downloads desde a estreia, em 26 de agosto de 2019. "O impacto do auxílio emergencial na pobreza" é o episódio mais ouvido como 470 mil downloads.

"Recebo com muita alegria esse projeto consagrado e lindo", pontuou Natuza, que é comentarista da GloboNews e da CBN. Ela esteve à frente da Central das Eleições do canal de notícias do grupo Globo durante a cobertura eleitoral. O primeiro programa da nova apresentadora vai ao ar no dia 21 de novembro.