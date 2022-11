Divulgação PJF/Gil Velloso - Inscrições foram prorrogadas por mais um dia

A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) prorrogou o prazo do edital de credenciamento de artistas e capoeiristas interessados em participar da Agenda Novembro Negro, organizada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), para atender a solicitações da classe artística. Agentes culturais podem se inscrever até 23h59 desta quarta-feira (9) por meio da da plataforma Prefeitura Ágil.



Podem participar do credenciamento pessoas físicas, com idade mínima de 18 anos ou emancipadas. Serão aceitas apresentações artísticas vinculadas às artes urbanas nas categorias slam master, grafite, DJ, danças urbanas, rap (ritmo/poesia), além de oficinas de capoeira. O edital com todas as regras de participação está disponível no link.



As pessoas que tiverem dificuldade de acesso à internet poderão solicitar atendimento presencial na sede da Funalfa, no prédio do Antigo Paço Municipal, que fica na Avenida Rio Branco 2.234 – Parque Halfeld – Centro, com agendamento pelo telefone 3212-1272. O mesmo canal pode ser usado para tirar eventuais dúvidas.



O investimento total deste edital é de R$ 56 mil, sendo:

- Slam master – seleção de até quatro propostas | Cachê: R$1.800 (valor bruto) cada

- Grafite - seleção de até quatro propostas | Cachê: R$1.500 (valor bruto) cada

- DJ - seleção de até oito propostas | Cachê: R$1.400 (valor bruto) cada

- Breaking (estão inclusas todas as vertentes das danças urbanas) - seleção de até 8 propostas | Cachê: R$1.500 (valor bruto) cada

- Rap (Ritmo/Poesia) e vertentes - seleção de até nove propostas | Cachê: R$ 400 (valor bruto) cada

- Oficina de Capoeira - seleção de até oito propostas | Cachê: R$ 2 mil (valor bruto) cada