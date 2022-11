SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maior evento dedicado à cultura LGBTQIA+ do país, o festival Mix Brasil completa 30 anos e faz uma nova edição a partir desta quarta, dia 9. Ao longo de duas semanas, exibe uma extensa programação de filmes, muitos deles de graça.

Ao todo, são 119 títulos com temática queer, produzidos em 35 países e selecionados de mostras de cinema nacionais e internacionais ?a maior parte é inédita no Brasil. O destaque é "Close", dirigido por Lukas Dhont, que fala sobre a amizade entre dois garotos. O longa levou o grande prêmio do último Festival de Cannes e foi o escolhido para representar a Bélgica no Oscar.

As sessões são gratuitas, com exceção das exibições no Espaço Itaú de Cinema na rua Augusta, que têm valor único de R$ 20.

Com o fim das restrições causadas pela pandemia de Covid-19, o que provocou uma edição online e outra híbrida do Mix Brasil, as atividades do festival são majoritariamente presenciais. Mas alguns títulos serão exibidos nos streamings Spcine Play e Sesc Digital, a partir do dia 14.

Além dos filmes, o evento conta com shows, peças, experiências em realidade virtual, performances e palestras. Todas são gratuitas, espalhadas em cinemas e espaços culturais da capital paulista. Entre as atrações, há apresentações das cantoras Assucena e Marisa Orth.

A programação completa, que vai até o dia 20 de novembro, está no site mixbrasil.org.br. Da seção audiovisual, selecionamos dez filmes imperdíveis para assistir. Saiba quais são a seguir.

*

Algo que Você Disse Ontem à Noite

Premiado nos festivais de Toronto e San Sebastián, o longa narra a história de Ren, uma mulher trans de 20 e poucos anos aspirante a escritora. Ela viaja com a família de férias e reflete sobre a vontade de ter independência, ao mesmo tempo em que deseja o conforto de ter alguém para cuidar dela.

Canadá, Suíça, 2022. Direção: Luis de Filippis. Com: Carmen Madonia, Ramona Milano e Paige Madison Evans. 14 anos. Próxima sessão: dia 12, às 22h, no Espaço Itaú de Cinema Augusta

Close

O filme acompanha a amizade de dois meninos de 13 anos que acaba de repente. Eles brincam juntos, andam de bicicleta, fazem as refeições e dividem a mesma cama. Quando precisam voltar às aulas, sofrem preconceito de colegas, que questionam se eles namoram. O drama aborda a homofobia e venceu o grande prêmio do Festival de Cannes.

Bélgica, França, Holanda, 2022. Direção: Lukas Dhont. Com: Eden Dambrine, Gustav De Waele e Emilie Dequenne. 16 anos. Próxima sessão: dia 14, às 20h30, no Cinesesc

Nelly & Nadine

O documentário conta a improvável história de amor entre duas prisioneiras lésbicas de um campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Elas se conheceram na véspera do Natal de 1944, em Ravensbrück, prisão feminina na Alemanha. Mesmo separadas nos últimos meses da guerra, as duas conseguem se reencontrar depois e viver juntas.

Suécia, Bélgica, Noruega, 2022. Direção: Magnus Gertten. 10 anos. Próxima sessão: dia 11, às 19h30, no Espaço Itaú de Cinema Augusta

Paloma

A protagonista é uma mulher trans que sonha em se casar na igreja. Seu pedido, porém, é recusado pelo padre local, mas isso não a impede de tentar realizá-lo. Ela sofre preconceitos e violência, mas nada abala sua fé. A produção levou o prêmio de melhor filme do último Festival do Rio.

Brasil, 2022. Direção: Marcelo Gomes. Com: Kika Sena, Ridson Reis e Zé Maria. 16 anos. Próxima sessão: dia 10, às 18h, no Cinesesc

Pornomelancolia

O documentário sobre a era do OnlyFans, plataforma que se popularizou por reunir conteúdos eróticos disponibilizados por assinaturas pagas, mostra influenciador sexual que publica nudes e vídeos pornôs caseiros para seus milhares de seguidores na rede social.

Argentina, França, Brasil, México, 2022. Direção: Manuel Abramovich. 18 anos. Próxima sessão: dia 11, às 20h, no Espaço Itaú de Cinema Augusta

Regra 34

O filme ganhou o Leopardo de Ouro, prêmio máximo do Festival de Locarno. Na trama cheia de erotismo, Simone é uma jovem negra advogada que defende mulheres em casos de abuso. Para bancar os estudos, ela trabalha como camgirl, publicando performances de sexo na internet.

Brasil, França, 2022. Direção: Julia Murat. Com: Sol Miranda, Lucas Andrade e Lorena Comparato. 18 anos. Próxima sessão: dia 12, às 18h, no Cinesesc

Transe

Uma jovem atriz, Luisa, mora com o namorado músico, Ravel. Ela conhece Johnny e os três engatam um relacionamento aberto. Estrelado por Johnny Massaro, Luisa Arraes e Ravel Andrade, o longa mistura cenas de ficção com imagens das eleições presidenciais de 2018.

Brasil, 2022. Direção: Carolina Jabor e Anne Pinheiro Guimarães. Com: Luisa Arraes, Ravel Andrade e Johnny Massaro. 16 anos. Próxima sessão: dia 13, às 18h, no Cinesesc

Três Tigres Tristes

Em um futuro distópico em São Paulo, três amigos estão confinados durante uma pandemia de um vírus que ataca o cérebro e a memória. Angustiados, eles perambulam pelas ruas da cidade em uma jornada de autodescoberta. Vencedor do Teddy, prêmio voltado a filmes LGBTQIA+ no Festival de Berlim.

Brasil, 2022. Direção: Gustavo Vinagre. Com: Isabella Pereira, Pedro Ribeiro e Jonata Vieira. 16 anos. Próxima sessão: dia 17, às 18h, no Cinesesc

Túnica Turquesa

Halim e Mina administram uma loja de túnicas em uma das medinas mais antigas do Marrocos. O casal contrata o aprendiz Youssef, que demonstra dedicação ao aprender bordado e alfaiataria de Halim. A mulher, porém, percebe aos poucos como o marido fica animado com a presença do jovem. Premiado na seção Um Certo Olhar, de Cannes.

França, Marrocos, Bélgica, Dinamarca, 2022. Direção: Maryam Touzani. Com: Lubna Azabal, Saleh Bakri e Ayoub Missioui. 12 anos. Próxima sessão: dia 12, às 20h30, no Cinesesc

Uýra - A Retomada da Floresta

A personagem do título é uma artista trans indígena que viaja pela Amazônia e usa performances para ensinar jovens indígenas e ribeirinhos sobre proteção da floresta e transfobia. O documentário, que passou por mostras de cinema internacionais, segue essa jornada.

Brasil, Estados Unidos, 2022. Direção: Juliana Curi. Livre. Próxima sessão: dia 14, às 18h, no Cinesesc

*

30º FESTIVAL MIX BRASIL

Quando: 9 a 20/11

Onde: Vários endereços

Preço: Grátis. Sessões no Itaú Cinema Augusta: R$ 20

Link: https://mixbrasil.org.br/30/