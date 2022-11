Divulgação - Companhia de Teatro Reconto de Senador Modestino Gonçalves em apresentação na Mostra da Diversidade Cultural Jequitinhonha 2022

De shows com conteúdo autoral a eventos relacionados ao Hip Hop, Afoxé, Samba, serenata e espetáculos teatrais, a lista de pré-selecionados para participar da Mostra da Diversidade Cultural: imagens da cultura popular – edição Juiz de Fora foi anunciada nesta terça-feira (8). Do total de 100 inscrições, 25 propostas foram premiadas e e irão participar de exibições abertas ao público em atividades de contrapartida em entidades, espaços comunitários e escolas públicas do município.

Conforme a empresa, a Mostra visa fortalecer as atividades culturais e contribuir para a promoção dos artistas e agentes locais. Ela reforça a surpresa com a quantidade de proposta e com a qualidade delas, o que reforça a riqueza cultural do município. O resultado pode ser conferido no site da iniciativa



De acordo com a coordenação da ONG realizadora, a iniciativa funciona também para mapear a cultura das comunidades e contribuir para a preservação e manutenção das manifestações locais. Realizado desde 2016., já beneficiou mais de mil artistas com ações formativas e de formação de público, através de Mostras presenciais e também online durante a pandemia.



Este ano a Mostra está acontecendo em João Monlevade, Senador Modestino Gonçalves e Carbonita (vale do Jequitinhonha), Martinho Campos, Abaeté, Bom Despacho, Quartel Geral, Dores do Indaiá (Centro-Oeste), Vespasiano e em Juiz de Fora. “Fora de Minas Gerais, temos uma Mostra que ainda está em realização em Feira de Santana, na Bahia”, completa Clarice.

As inscrições para participar da Mostra da Diversidade Cultural em Juiz de Fora ficaram abertas entre os dias 26 e 29 de setembro. Os selecionados serão convocados para uma reunião com organização que vai apresentar os próximos passos para recebimento do prêmio e para a realização das ações previstas no edital.



A Mostra da Diversidade Cultural: Imagens da Cultura Popular é um projeto da ONG Favela é Isso Aí, viabilizado com o patrocínio da ArcelorMittal, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Conta com o apoio de ACAV, Praça CEU, FUNALFA e Prefeitura de Juiz de Fora e realização do Governo de Minas Gerais.