SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lutador de MMA Vitor Belfort, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), virou piada e rendeu memes nas redes sociais após postar uma fake news afirmando que um general das Forças Armados chamado "Benjamin Arrola" pediu explicações ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre o resultado das eleições no Brasil.

O influenciador Felipe Neto zombou do lutador postando no Twitter a notícia falsa com foto do suposto general Benjamin Arrola. "Deus, obrigado por isso... o lutador caiu", escreveu na postagem. "Cara, trolaram o Vitor Belford. General Benjamim Arrola. Eu não consigo parar de rir", tuitou um internauta.

"Nem o chute do Anderson Silva deixou o Vitor Belfort tão atordoado quanto essa fake news que ele caiu", comentou um internauta sobre o famoso nocaute de Anderson Silva no UFC com um chute. "Vitor Belford pedindo arrola no twitter? É muito engraçado, eles acreditam em tudo", escreveu um usuário da rede social acompanhado do meme de uma mulher cuspindo a bebida de tanto rir.

Nesta terça-feira (8), o lutador compartilhou no Instagram um vídeo comentando a postagem da fake news. Ele disse que recebeu várias mensagens sobre o general e falou que a única solução para o Brasil é o general Benjamin Arrola aparecer -segurando o riso quando falou o sobrenome do suposto militar.

"A justiça acabou no Brasil, a gente está refém. A pergunta é: 'Será que esse general vai aparecer'. Você sabe onde ele se encontra?'", questionou o lutador. Belfort também marcou Felipe Neto na postagem. "Pelo visto você já encontrou o general e mão largou da mão dele."

Internautas não perdoaram e também riram do vídeo do lutador no Instagram. "Mano, tem condição um trem desse, não cansa de passar vergonha não filho, a bicuda que você tomou do Spider [Anderson Silva] está afetando até agora, só pode", comentou um seguidor.

Belfort respondeu a um seguidor no Instagram que essa é a única maneira de unir essa "politização" -ele quis dizer polarização?. "Confesso que todo aqueles que gostariam de ver um Brasil sem se tornar uma Argentina ou Venezuela gostariam de ver uma intervenção de um general sem a corrupção que vemos hoje", escreveu. "Mas o Felipe Neto não abre mão do general, só assim os dois lados darão risadas", acrescentou, incluindo um emoji de rindo.

Internautas criticam o lutador pela nova postagem e criticaram que agora que ele passou vergonha está querendo fazer piada. "Quanta bobagem em um único comentário. Seria mais bonito falar que não se liga muito em política e não acompanha nada. Mas compartilhar fake news e depois bancar o comediante? Fico ainda mais feliz de ter torcido pelo Spider e não por você", comentou uma mulher. "Passou vergonha e está querendo tirar onda agora. Assume que é desinformado e compartilha fake news."