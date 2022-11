SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os peões Bárbara Borges, Moranguinho, Ruivinha de Marte e Alex Gallet e Deborah Albuquerque foram os indicados para disputar a 8ª roça desta temporada de A Fazenda 14 (Record), na noite desta terça-feira (8). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um da baia. O quarto indicado foi para a roça pela dinâmica do resta um e o quinto pela da chama preta do Lampião do Poder.

Adriane Galisteu pediu para Pétala Barreiros, vencedora da Prova de Fogo, para abrir o poder do Lampião. Ela escolheu a chama preta e deu a verde para a aliada Deolane Bezerra.

A fazendeira Bia Miranda indicou direto para a roça a peoa Bárbara Borges. Na justificativa, ela disse que a atriz é extremamente ignorante, arrogante e fica chamando Deolane de criminosa. "Você [Bárbara] não se cria um dia na periferia", disse Bia. Bárbara riu e disse: "Tá bom".

A atriz falou que já esperava o voto da fazendeira e que está muito atenta ao jogo. A peoa afirmou que fica claro que a peoa foi manipulada por Deolane, que a ameaçou fora da esfera do jogo. "Ameaçar e dizer que acaba com você lá fora vai além da cerca da fazenda", disse a atriz.

Com sete votos, Moranguinho ocupou o segundo banco da roça e no contragolpe puxou Ruivinha, que zombou perguntando para a apresentadora ser podia ir dançando para o banquinho. No momento de comentar a ida para a roça, Moranguinho começou a discutir com Babi, que havia criticado a peoa. Deolane também se intrometeu na briga e Galisteu foi obrigada a fazer o intervalo.

Após Moranguinho puxar um peão da baia, Galisteu pediu para Deolane abrir poder da chama verde, que garantiu a vantagem de iniciar a dinâmica do resta um. Alex sobrou na dinâmica e ocupou o quarto lugar na roça. Ele pode vetar um dos peões na Prova do Fazendeiro e escolheu Moranguinho.

A apresentadora pediu para Pétala Barreiros abrir a chama preta que dava o poder de indicar um quinto peão para a roça e ela escolheu Deborah, que teve que vetar mais um roceiro da Prova do Fazendeiro. Sem opção de roceiro do time adversário, ela vetou o aliado e escolheu Alex, que compreendeu. "Vamos lá", disse o peão.