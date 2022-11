SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou após a morte de Gal Costa. Em seu Twitter, Lula disse que Gal Costa foi uma das maiores cantora do mundo. "Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros.".

No post com o texto, Lula publicou uma foto abraçado com Gal Costa. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também se manifestou em pesar pela morte de Gal.

A cantora morreu nesta quarta-feira (9), aos 77 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Em um de seus últimos shows, Gal Costa fez o "L" e pediu para que a população votasse com "sabedoria" e "sem ódio", poucas semanas antes do 1º turno das eleições. "Daqui a 15 dias a gente escolhe o nosso presidente, vamos votar direitinho, vamos votar com sabedoria e com inteligência, sem ódio e com amor", disse ela, sem falar o nome do então candidato e agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).