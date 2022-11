SÃO PAULO

Convidados do Altas Horas foram às lágrimas em novembro de 2021

(FOLHAPRESS) Em 09/11/2022 12h25

Era novembro de 2021, exatamente há um ano, quando Gal Costa, 77, fazia Caetano Veloso, 80, chorar na TV. No Altas Horas (Globo), a artista cantou "Força Estranha" e levou o amigo, o apresentador Serginho Groisman e convidados do programa às lágrimas com sua interpretação (assista abaixo).

Já no final da canção a própria Gal não conseguiu segurar o tom por também se emocionar. "Eu fui olhar para Caetano, fiquei com vontade de chorar e a voz destrambelhou", disse ela.

"Mas acho que foi a interpretação mais linda que eu vi de você", emendou Groisman. Whindersson Nunes e Galvão Bueno também ficaram com água nos olhos com a apresentação.

Muitos amigos e famosos prestaram homenagens à Gal. A cantora morreu de causas ainda não reveladas na manhã desta quarta-feira (9). Dentre eles, Gilberto Gil.

"Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha", postou o artista. Mulher de Lula (PT), Janja não acreditou: "Como assim, não pode ser". Para Zélia Duncan, o Brasil está mais vazio. "Sem Gal Costa, que tristeza sem fim".

