RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga se emocionou ao anunciar a morte de Gal Costa na manhã desta quarta-feira (9). A notícia foi dada ao vivo pela apresentadora do programa Mais Você, na Globo. "Enquanto estávamos aqui recebi uma notícia muito triste. Morreu hoje uma das maiores cantoras do Brasil, nossa querida e talentosa Gal Costa" começou ela ainda chocada com a informação.

A apresentadora tratou de ressaltar que a notícia tinha sido confirmada pela assessoria de Gal Costa e ainda relembrou a recente pausa na agenda de shows da artista por conta da retirada de um nódulo na fossa nasal direita. César Tralli, que entrou ao vivo na atração direto do plantão do Jornal Hoje, destacou a morte de Gal. Ele disse que a cantora já tinha algumas apresentações marcadas em São Paulo, logo após a pausa por conta da cirurgia.

A morte de Gal Costa pegou todo o país de surpresa. Amigos e fãs trataram de lamentar a perda da artista baiana aos 77 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.