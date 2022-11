RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Chico Buarque cancelou os shows que faria em Salvador (BA) no próximo fim de semana por conta da morte de Gal Costa. O cantor e compositor, que foi diagnosticado com Covid-19 e aguardava orientações médicas para retomar a agenda, ficou muito abalado com a notícia da perda da amiga nesta quarta-feira (9) e decidiu suspender as apresentações marcadas na Concha Acústica,

"Ainda que se recuperasse a tempo de realizar os shows, o impacto da notícia da morte de Gal Costa, esta manhã, deixou o cantor e compositor sem condições emocionais de seguir com a agenda", informou a equipe de Chico Buarque em um comunicado nas redes sociais. Ainda segundo o comunicado, as "novas informações sobre as apresentações serão anunciadas em breve". Outros artistas também lamentaram a morte da cantora baiana.

Gal Costa morreu aos 77 anos e era uma das atrações do Primavera Sound, festival que aconteceu recentemente em São Paulo, mas cancelou sua participação marcada para o dia 5 de novembro. Segundo um comunicado do evento, ela estava em recuperação após passar por um "procedimento de retirada de nódulo na fossa nasal direita, realizado há três semanas". Gal Costa deixa o filho Gabriel Costa Penna Burgos, de 17 anos.