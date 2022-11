SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hadson Nery disse que prestou boletim de ocorrência contra Vini Buttel, ex-peão de "A Fazenda 2022" (RecordTV). O ex-BBB foi agredido por Vini durante as gravações do "Celeiro da Justiça". Pouco tempo após a agressão, Hadson apareceu em um story publicado no Instagram, ainda na delegacia e com o rosto ferido, e garantiu que medidas legais serão tomadas.

"Fala pessoal! Estou saindo aqui da delegacia, onde vim prestar boletim de ocorrência. Estou com a minha advogada aqui. Vou tomar as providências cabíveis, logo logo vocês saberão toda a verdade", disse Hadson.

"Estou indo agora fazer o [exame de] corpo de delito, vou fazer um curativo no hospital e logo mais vocês saberão de tudo. Contra fatos não há argumentos", finalizou o ex-BBB, mostrando o boletim de ocorrência.