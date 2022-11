SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Maria Rita usou as redes sociais para por fim a boato antigo de rivalidade entre a mãe Elis Regina (1945-1982) e a cantora Gal Costa, que morreu nesta quarta-feira (9). Ela lamentou a morte da cantora e publicou uma foto das duas de mãos dadas no Instagram.

"Tô no chão, tô zuada. Embora os fofoqueiros de plantão sempre a colocassem como uma inimiga da minha mãe, Gal sempre me tratou e cuidou com muito e respeito", escreveu a cantora, acrescentando que os filhos das duas, Antonio e Gabriel estreitaram os laços de amizade. "Era lindo como ela trocava comigo sobre nossos meninos da mesma idade."

Maria Rita disse que era lindo perceber o olhar de Gal para ela e a sua força. "Aquele sorriso desarmado de guerra, armado de colo, tô no chão, to zuada. Que ela descanse em luz, muita luz, seja recebida com sorrisos largos, peitos abertos e tanta lindeza e amor quanto o que ela colocou por aqui. Eu to no chão."

Famosos e anônimos comentaram a publicação da cantora e alguns tentaram mandar palavras de conforto. "Não fica assim... lembra do seu tamanho, do sorriso dela...muito triste, eu sei", escreveu Marisa Orth. "Inacreditável", disse Sabrina Parlatore. "Triste demais", comentou Sandy.

Internautas disseram para Maria Rita que viram uma entrevista antiga de Elis Regina falando de Gal. "Vi hoje uma entrevista de Gal falando de Elis com muito amor", comentou uma usuária do Instagram. "Elis contando que cantou com ela de olhos fechados para Gal não ver o estrabismo nervoso dela, duas gigantes", escreveu outra internauta.