SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi só a cantora Iza, 32, publicar um registro do encontro que teve com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, 37, para as pessoas na internet começarem a "shippar" o casal.

Até mesmo artistas como Luísa Sonza, 24, torcem por um romance entre a brasileira e o britânico. "Iza e Lewis, tratem de fazer acontecer", brincou a cantora. Na imagem, os dois aparecem ao lado de Seu Jorge.

Hamilton está no Brasil para o Grande Prêmio de Interlagos no próximo domingo (13). E será Iza, acompanhada pela Orquestra Sinfônica de Heliópolis, que vai cantar o hino nacional do Brasil no GP São Paulo.

No dia anterior ao jantar, Hamilton foi à Câmara dos Deputados, em Brasília, para receber o título de cidadão honorário brasileiro. Heptacampeão mundial de Fórmula 1, o piloto participou de sessão solene na Casa, falou algumas palavras em português --"boa tarde" e "obrigado"-agradeceu a honraria, lembrou Ayrton Senna e enalteceu a diversidade brasileira.