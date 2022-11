SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) Morreu nesta quinta-feira, o ator Roberto Guilherme, aos 84 anos, famoso por interpretar o Sargento Pincel no programa "Os Trapalhões". A informação foi divulgada pela família dele em seu perfil no Instagram, sem a causa da morte.

"Descansa em paz, melhor pai, marido, avô e amigo do mundo! Deus te receba nos braços. Amor eterno!", diz postagem nos stories.

A família divulgou uma série de fotos do ator com a seguinte legenda: "Apenas momentos felizes é como ele gostaria de ser lembrado. Então algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descansa em paz melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo. Te amamos para sempre! Aos fãs, obrigada por tanto carinho, ele sempre amou vocês".