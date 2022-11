RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, usou as redes sociais para criticar uma das companhias aéreas mais famosas dos Estados Unidos neste sábado (12). O participante do BBB 21 revelou ter passado horas em uma fila por conta do atraso de um voo para Nova York. Ele tinha saído da Davis, Califórnia, acompanhado da mãe Jaciara Santanna.

"Que vergonha, American Airlines, que amadorismo, que falta de profissionalismo e respeito aos consumidores. Eu e tantos outros que pagamos caro por uma passagem. Eu tinha primeira classe em uma outra empresa muito maravilhosa, mas não, queria vir para estudar, paguei caro para voar com vocês", começou o pernambucano

Segundo ainda Gil, o piloto da companhia foi grosseiro e chegou a gritar com uma passageira que cobrava uma explicação. "A mulher chorou, mas, comigo não grita não!", ressaltou Gil, frisando que a companhia aérea deixou os passageiros "no meio do nada".

Gil do Vigor, que cursa PhD em Economia na Universidade de Davis, Califórnia, ainda contou que teria que comprar uma nova passagem em outra companhia. "Não estou de palhaçada, não. Eu vou comprar uma passagem, glória a Deus que eu tenho dinheiro", continuou, revoltado e mostrando a longa fila que se formou no aeroporto americano.

Depois de um tempo, mais calmo, ele publicou um vídeo ao lado da mãe. Os dois já estavam em Porto Rico. O ex-BBB ainda tirou sarro do perrengue que passou no aeroporto relembrando que há até pouco tempo, a situação era outro. "Eu brigava e sofria porque ônibus que não parava no ponto lá em Recife", reconheceu Gil do Vigor.