RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Sthe Matos decidiu tranquilizar os fãs na noite deste sábado (12), um dia depois do acidente com o ônibus que transportava a equipe do cantor Kevi Jonny, quem ela namora desde agosto. Ela, que participou de A Fazenda 13, na Record, no ano passado, revelou que ninguém se feriu gravemente, mas assumiu ter levado um grande susto. "Estou aqui hoje podendo falar com vocês por um verdadeiro milagre! Deus nos livrou e, felizmente, eu, Kevi e toda sua equipe estamos vivos e nos recuperando", escreveu ela.

O casal viajava no ônibus do forrozeiro, junto com a equipe, quando o veículo tombou na BR-242, próximo a cidade de Cristópolis. Sthe contou que está com dificuldades para se locomover por conta das dores que sente em todo corpo. Ela também se queixou das pancadas que sofreu nas costas e na cabeça. Com impacto da colisão, Sthe entregou que foi arremessada para o bagageiro e chegou a desmaiar. Ela só acordou quando já estava dentro de uma ambulância, recebendo os primeiros socorros.

A influenciadora anunciou também que continua internada em um hospital e deverá permanecer no local para ser melhor observada por uma equipe médica. "Assim que possível trago novidades. Estou aguardando os resultados dos exames", explicou Sthe sem detalhar que tipo de exames estaria fazendo nem o nome da unidade hospitalar. Ela fez questão de agradecer as mensagens de carinho recebidas dos amigos e seguidores e reforçou que o acidente foi grave.

Kevi Jonny também usou as redes para tranquilizar os fãs, amigos e familiares. O forrozeiro disse que estava bem, apesar das dores no corpo e contou que a maior parte das pessoas da equipe já tinha recebido alta médica. Alguns integrantes do seu staff vão precisar passar por cirurgias que, segundo o cantor, não são graves. Kevi não deu mais detalhes.