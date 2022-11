BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Milton Nascimento abriu seu show de despedida dos palcos na noite deste domingo em Belo Horizonte homenageando a cantora Gal Costa, morta no último dia 9.

"Esse show é dedicado à minha querida Gal Costa", disse Milton, ao final da primeira música, "Ponta de Areia". Antes do início da apresentação, uma foto de Gal abraçada a Milton havia sido exibida nos telões do palco. O show no Mineirão marca o fim da turnê "A Última Sessão de Música".

Um vídeo dos dois cantando "Paula e Bebeto" foi mostrado também antes do começo da apresentação. Na sequência, o sistema de som executou "Pérola Negra", na voz da cantora, seguida por "Dê um Rolê", "Barato Total", "Pontos de Luz" e "Objeto Sim, Objeto Não".

Com 40 minutos de show, Milton começou a celebrar o disco "Clube da Esquina", que completou meio século neste ano, convidando ao palco Wagner Tiso, Lô Borges, Beto Guedes e Toninho Horta, seus parceiros no álbum.