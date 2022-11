SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo em que um seguidor dubla o que seriam os maiores pedidos de mulheres bolsonaristas tem feito sucesso nas redes sociais.

No vídeo original, eleitoras de Jair Bolsonaro (PL) são filmadas uma a uma. A cada momento, elas falam o que pensam e sobre o que acontecerá no ano de 2023 com Lula (PT) no poder.

Porém, o vídeo que agora vira meme muda o que seriam os pedidos delas e substitui por outros termos, como "saboneteira", "hemorroida", "bife mal passado" e "buracão" (assista abaixo).