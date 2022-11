SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se manifestou no Twitter nesta segunda-feira (14) para reiterar a vontade de erguer uma estátua da cantora Gal Costa no calçadão da praia de Ipanema.

Gal, única das maiores vozes da música brasileira e morta na última semana, frequentava a orla da zona sul com tanta frequência que uma parte da praia ficou conhecida como "dunas da Gal", o que também deve ser oficialmente chancelado pela prefeitura para celebrar a cantora.

Agora um usuário do Twitter marcou o prefeito carioca nesta segunda pedindo ajuda para "erguer uma justa homenagem à maior cantora do mundo". "O povo carioca clama por uma estátua de Gal no calçadão em Ipanema."

Paes respondeu à mensagem poucas horas depois. "Assim será", escreveu.

