BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Uma guitarra Fender Mustang, usada, quebrada e assinada por Kurt Cobain, lendário vocalista do Nirvana, foi vendida por mais de R$ 2,5 milhões, durante um leilão ocorrido no fim de semana.

De acordo com a casa de leilões Julien's Auctions, o item foi vendido por US$ 486.400, o equivalente a R$ 2.593.971,20, na cotação atual. O valor superou a estimativa com lances de até US$ 400.000.

O instrumento musical foi usado por Cobain na primeira turnê do Nirvana nos Estados Unidos, no ano de 1989. No dia 8 de julho em Chicago e no dia seguinte na Pensilvânia, quando o músico a quebrou durante uma performance no palco do Sonic Temple.

"Após aquela apresentação, a banda ficou no apartamento de Sluggo Cawley da banda Hullabaloo, onde Cobain notou uma Gibson SG quebrada pendurada na parede de Cawley. Cobain se ofereceu para trocá-lo pelo Fender Mustang que ele havia destruído em 9 de julho porque achava que poderia consertar a Gibson SG bem o suficiente para destruí-la mais tarde", diz a história contada no site da casa de leilões.

O costume de quebrar guitarras no palco já foi tema de uma pergunta a Kurt. Em uma entrevista, ele explicou o que o motivava a isso.

"Por que eu faço isso? Por que não? É bom. Alguém já derrubou uma bela árvore velha para fazer essa po*** de guitarra. Esmague! Nós só fazemos isso se o sentimento estiver certo; não importa onde estamos", disse o músico.