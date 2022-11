SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Brad Pitt, 58, levantou rumores de um novo relacionamento após ser flagrado na companhia de uma influenciadora 29 anos mais nova. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o astro estava com a influenciadora Ines de Ramon, 29, nos bastidores de um show de Bono Vox, em Los Angeles.

Os registros compartilhados pelo site internacional mostram Pitt tocando em Ramon em diversos momentos, e a apresentando para Cindy Crawford e o empresário Rande Gerber, um casal de amigos do artista.

Apesar disso, Pitt teria deixado o Orpheum Theatre, local onde o show foi realizado, sem a companhia da influenciadora. Ramon foi vista deixando a casa de shows em outro veículo, porém, acompanhada de um segurança pessoal do ator. Os dois não se pronunciaram até o momento sobre o possível affair.

Ramon é ex-mulher do ator Paul Wesley, conhecido por seu trabalho na série "The Vampire Diares". Os dois se casaram no ano de 2019 e anunciaram o término em setembro deste ano. Já Pitt está divorciado desde 2016 de Angelina Jolie, com quem tem seis filhos.

Em setembro, a modelo Emily Ratajkowski, 31, já havia sido apontada como novo affair do artista. Fontes disseram à revista People que eles estavam passando muito tempo juntos, apesar de que os dois "não parecem estar 'namorando' formalmente".