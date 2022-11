SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedor do Big Brother Brasil 22 (Globo), Arthur Aguiar disse em seus stories que pretende tirar um novo estabelecimento do papel. De acordo com ele, a ideia é abrir uma padaria em São Paulo como forma de agradecimento aos fãs que durante o confinamento o apelidaram de "pãozinho".

"Vamos colocar em prática o nosso desejo da padaria. De trazer à existência e obviamente começando por São Paulo porque eu moro aqui. Depois a ideia é que a padaria vá para todo Brasil", começou.

Ele pediu a opinião de seus seguidores com relação a se ele deve ou não levar adiante esse desejo e também quis a colaboração para nomes criativos. "Qual nome vocês dariam para essa padaria? Por favor, escrevam bastante aqui! Eu quero que você me ajude a escolher esse nome", explicou.

"Vou escolher alguns nomes dessas sugestões, a gente vai afunilando até chegar em três e faz uma enquete. Você vai fazer parte da escolha. A gente vai fazer uma seleção", emendou o ex-BBB.

O apelido de "pão" foi dado por Maíra Cardi, hoje ex-esposa de Arthur. Durante o confinamento, ela reclamou que ele comia muito o alimento. O termo foi parar diversas vezes entre os assuntos mais comentados e virou apelido da torcida por ele.