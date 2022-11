SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O narrador Galvão Bueno, 72, se recuperou plenamente da Covid-19 e recebeu alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo ele, agora resta aguardar pelo resultado negativo para poder embarcar ao Qatar. Isso pode demorar um ou dois dias.

"Bora, vamos viajar. O Qatar é logo ali", brincou ele em vídeo divertido pelas redes sociais onde mostrou mais uma seção de treinamentos de força. "Estou treinando de manhã e de tarde", disse.

O narrador esportivo preferiu se internar para poder cuidar melhor da saúde. Na ocasião, fez um vídeo para tranquilizar os fãs.

"Melhor vir para cá. Estou no Einstein porque aqui eu me recupero. Não estou tomando remédio nenhum. Mas vou fazendo exercício, duas vezes por dia. Musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa", afirma Galvão no vídeo.